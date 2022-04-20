الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلاق البوستر الدعائى الثانى لفيلم «واحد تانى».. وأحمد حلمى: «البرومو فى الفرن»

لا ورة
لا ورة

شارك الفنان أحمد حلمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البوستر الدعائي الثاني لفيلم "واحد تاني"، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي.

وعلق أحمد حلمي على البوستر قائلًا: "الافيش التاني لفيلم واحد تاني وهنزلكوا الإعلان الرسمي أول مايخرج م الفرن.. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفة بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد".

سينما الشعب

تشهد دور الثقافة في العديد من المحافظات عرض فيلم «واحد تاني»، بطولة الفنان أحمد حلمي، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ضمن مشروع «سينما الشعب»، الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط، بدءا من عيد الفطر المقبل، بخمس دور عرض في أربع محافظات: هى سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى، ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويتم تنفيذ هذا المشروع في دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ويبدأ في 5 دور عرض في أربع محافظات كمرحلة أولى، ثم يعمم المشروع في مختلف أنحاء مصر. ويضم المشروع أفلاماً روائية قصير، أو تسجيلية قصيرة من إنتاج وزارة الثقافة، ممثلة في أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والإدارة العامة للثقافة السينمائية، تعرض قبل بداية الفيلم السينمائي الرئيسي، الذي تقدمه شركات التوزيع الكبرى.

احمد حلمى الفنان أحمد حلمى فيلم واحد تاني فيلم واحد تاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

يصيب الأطفال.. «الصحة» تحذر من التهاب كبدى وبائى مجهول

موعد استطلاع هلال شوال 2022 وفقًا للحسابات الفلكية

والدة طفلة البلكونة: «الفيسبوك فضحنا وخرب بيتنا والناس فهمت غلط» (فيديو)

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

«الرعاية الصحية» تبرز نتائج مبادرة رمضانك صحة خلال 15 يومًا (إنفوجراف)

أيتن عامر لـ«الدستور»: سعيدة بنجاح شخصية «رقية».. ومسلسل مكتوب عليا كوميدي هادف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية

بينيت يقرر إلغاء مسيرة الأعلام واليهود المتطرفون يتوعدون بإقامتها.. ما التداعيات؟

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة