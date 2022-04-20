إطلاق البوستر الدعائى الثانى لفيلم «واحد تانى».. وأحمد حلمى: «البرومو فى الفرن»

شارك الفنان أحمد حلمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” البوستر الدعائي الثاني لفيلم "واحد تاني"، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي.

وعلق أحمد حلمي على البوستر قائلًا: "الافيش التاني لفيلم واحد تاني وهنزلكوا الإعلان الرسمي أول مايخرج م الفرن.. هو قدامه ساعات ويستوي.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الوقفة بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد".

سينما الشعب

تشهد دور الثقافة في العديد من المحافظات عرض فيلم «واحد تاني»، بطولة الفنان أحمد حلمي، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ضمن مشروع «سينما الشعب»، الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط، بدءا من عيد الفطر المقبل، بخمس دور عرض في أربع محافظات: هى سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى، ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويتم تنفيذ هذا المشروع في دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ويبدأ في 5 دور عرض في أربع محافظات كمرحلة أولى، ثم يعمم المشروع في مختلف أنحاء مصر. ويضم المشروع أفلاماً روائية قصير، أو تسجيلية قصيرة من إنتاج وزارة الثقافة، ممثلة في أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والإدارة العامة للثقافة السينمائية، تعرض قبل بداية الفيلم السينمائي الرئيسي، الذي تقدمه شركات التوزيع الكبرى.