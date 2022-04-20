والدة طفلة البلكونة: «الفيسبوك فضحنا وخرب بيتنا والناس فهمت غلط» (فيديو)

«حضرة المتهم أبي».. مشهد صادم أثار غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل طيلة الأيام الماضية بعد تداوله حاملًا عنوان «أب يُحاول إلقاء طفلته من شرفة المنزل»، قبل أن تظهر والدة الطفلة عقب القبض على زوجها، مدافعة عن الأب؛ لتروي أن تفسيرًا خاطئًا وراء المشهد وأن الأب كان مُنقذًا للصغيرة؛ ولم يقصد إيذاءها.. وتبقى القصة على عهدة الراوي.

وقفت الأم حزينة بعد أن خضع زوجها ليواجه اتهامات بتعريض حياة ابنته للخطر.. الأم كادت تفقد ابنتها قبلها بساعات، والآن يواجه زوجها المصير ذاته، فتبحث عن إنقاذ ما يُمكن إنقاذه.. «الفيسبوك فضحنا.. وجوزي معملش حاجة» (!)

• الزوجة.. قطعة ملابس هى السبب

قالت الزوجة لـ«الدستور» إن زوجها فوجئ بالطفلة تلقي نفسها من شُرفة المنزل على"التّندة" لتأخذ قطعة ملابس سقطت منها أثناء اللعب، تستكمل:"صرخ زوجها خوفًا على الطفلة وبدأ يجري عليها ليسحبها إلى داخل المنزل قبل سقوطها من الشُّرفة: "هوّ خاف عليها عشان كده كان بيشدّها"، وتابعت أن زوجها حاول التقاطها، لكنه لم يستطع، لذلك بدأ يستنجد بالچيران للصعود إلى المنزل لإنقاذ الطفلة قبل سقوطها".

أضافت أن زوجها عندما كان يحاول إنقاذ ابنتنا شاهده الجيران وكان في مُخيلتهم أنه يلقي بابنته من الشرفة، لذلك بدأوا يلقون به بألفاظ خارجة، لكن عندما صعدوا للمنزل أدركوا الأمر:"الناس كلها كانت فاهمة غلط" تستكمل أنه اعتذر للجيران، عما بدر منه وأخذ الطفلة في أحضانه ليطمئن عليها.

•• الزوجة: 20 سنة جواز لم أرَ منه غير الود والمحبة

20 سنة جواز لم أرَ منه غير الود والمحبة.. بتلك الكلمات الدلالية، أوضحت الزوجة أنها طوال فترة زواجها التي استمرت لعشرين عامًا وأنجبت 4 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 18 عامًا لم ترَ من زوجها غير الود والمحبة والخوف على أطفالنا، حيث إنه يعمل باليومية ويوفر كل ما لديه من مال وطاقة لأبنائه: "عمري ما شفت منه حاجة وحشة، طول الوقت بيتعامل بحب ومودة".

منذ أيام تداول رواد مواقع التواصل فيديو مُفزعًا لأب يلقي بابنته من شرفة الشقة وشخصين يحاولان إنقاذها من السقوط، وانتشر المقطع بشكل كبير جدًا عبر "فيسبوك" وعبر رواد السوشيال عن استيائهم الشديد تجاه الفيديو وطالبوا بسرعة التحقيق في تلك الواقعة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على الأب الذي ظهر في المقطع، وادعى مصور الفيديو أنه يحاول إلقاء ابنته من بلكونة الشقة بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.