دعاء اليوم العشرين من رمضان ٢٠٢٢.. يبحث المؤمنين عن أحب الأدعية لله عزوجل في اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم حيث يرددون الكثير من الأدعية في أواخر الجزء الثاني مش شهر رمضان الكريم.

دعاء اليوم العشرين من رمضان ٢٠٢٢

"اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين، واجعلني فيه من أولائك المتقين، برأفتك يا أكرم الأكرمين".

"اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِى مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَأَجِرْنِى مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ

"اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين ، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين".

اَللّـهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لاَداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ".

دعاء اليوم العشرين من رمضان ٢٠٢٢

"اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين، واجعلني فيه من أولائك المتقين، برأفتك يا أكرم الأكرمين".

" اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا".

"اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين ، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين".

"اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتكن برحمتك يا أرحم الراحمين".

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