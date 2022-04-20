القومي للمرأة يرصد صورة المرأة في الأعمال الإذاعية

أظهرت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة لمنتصف شهر رمضان لعام 2022، وذلك بشأن الإذاعة، على القنوات المختلفة، وذلك وفقا للتقرير المبدئي لرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة لرصد الأعمال المذاعة في رمضان خلال النصف الأول من الشهر، الالتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية الأعمال الرمضانية، وإن كان معظمها لا يتناسب مع الفئة العمرية المحدد لها من حيث مشاهد العنف أو الألفاظ المستخدمة في الإطار الدرامي.

وجاء برنامج “مسحراتي مصر” الذي ينتجه المجلس القومي للمرأة، ويعرضه على منصات التواصل وإذاعة البرنامج العام، يتناول قضايا الأسرة المصرية ويربط بين القضايا والمناسبات العامة مع إبراز دور المرأة المصرية في المجتمع.

وفي رمضان هذا العام، تطورت مضامين بعض برامج الطهي فظهر الاهتمام بالوعي الغذائي والصحي، مثل برنامج (خليك في السليم)، و(أكل خفيف وكلام حريف، H R بطعم رمضان) على إذاعة الشباب والرياضة، وظهر أيضا المفهوم الاقتصادي وهو ما تحرص عليه الدولة في التوعية الغذائية ومراعاة الظروف الاقتصادية، فقدم راديو مصر برنامج للطهي، مطبخ غالية، بتلقائية وتوفير اقتصادي.

وفي راديو ٩٠٩٠ قدمت الفنانة إسعاد يونس مسلسلا اجتماعيا كوميديا "حياة النفوس" تجسد فيه دور ناظرة مدرسة ثانوية حكومية بنات، وتحاول حل العديد من المشكلات وتواجه تحديات وصراعات وتنتصر للقيم.

وأكد التقرير أنه بشكل عام ومقارنة مع الأعوام السابقة لرصد صورة المرأة في إعلانات شهر رمضان منذ 2016 يعد هذا العام الأكثر إيجابية والتزاما بمعايير الكود الإعلامي للمجلس القومي للمرأة، حيث كانت المرأة هذا العام هي الداعم والمعلن القوى في الإعلانات خاصة الإعلانات الخدمية وإعلانات التسويق الاجتماعي لما لها من جاذبية وقدرة على الإقناع، وظهرت المرأة في أدوار متعددة مشاركة في القرار، وكانت معظم الأدوار غير نمطية تتفق مع الأدوار الحقيقية للمرأة المصرية المساهمة بقوة في بناء الجمهورية الجديدة.