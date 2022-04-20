تعليم بورسعيد: طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان الجبر التدريبي في 109 لجان (صور)

أكد أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد أدوا الامتحان التدريبي الثاني على ورقة ‏الإجابة الجديدة "البابل شيت" اليوم فى مادة الجبر من خلال 109 لجنة.‏

أضاف وكيل الوزارة أن نسبة حضور الطلاب لأداء الامتحان التدريبي تراوحت بين الإدارات التعليمية من 87 إلى 90% من إجمالى الطلاب ‏المقيدين بالصف الثالث الإعدادى بالمحافظة وعددهم 12624 طالبًا وطالبة.‏

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن الاختلاف فى النظام الجديد يكمن فى شكل وطبيعة ورقة الإجابة، فقط، حتى تتوفر إمكانية التصحيح المميكن منعا للغش ‏وتوفيرا لوقت وجهد الطالب وتحييدًا للعنصر البشرى فى التصحيح ورصد الدرجات لتبقى ورقة الأسئلة كما عهدها الطلاب دون تغيير فى الشكل ‏أو المضمون.‏

جاء ذلك خلال تفقده لمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات لمتابعة انتظام سير الإمتحان التدريبى الثاني متعدد النماذج في مادة ‏الجبر حيث أدت 238 طالبة الامتحان دون رصد أى معوقات أو شكاوى.‏