مناظرة النيابة في مذبحة الوراق: المتهم قتل شقيقيه بـ9 طلقات وأصاب الثالث في قدمه

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة مناظرة لجثة شابين بمنطقة الوراق بعد أن فتح شقيقهما النار على 3 منهم، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة الثالث.

أسفرت مناظرة النيابة العامة عن اصابة المجني عليهما بنحو من 8 لـ 9 طلقات في أنحاء متفرقة من الجسد بينما أصيب الثالث المصاب بطلقة في القدم.

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليهما وتحديد أسباب الوفاة، كما حرزت سلاح الجريمة "بندقية آلية" تركها المتهم في مسرح الجريمة الى خبراء الأدلة الجنائية لفحصها وبيان اعيرتها ومضاهاتها بالمقذوفات في جسد المجني عليهم.

كان أنهى موظف حياة شقيقيه رميا بالرصاص عقب مشاجرة بينهم بسبب الميراث وفر هاربا بمنطقة الوراق.

التحريات التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بندقية آلية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فتوفيا في الحال.

وانتقلت قوة أمنية وتم ضبط سلاح الجريمة ونقل جثتي الشابين المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط المتهم

وتواصل قوة أمنية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق جهود ملاحقة المتهم تمهيدًا للقبض عليه، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه الثلاثة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على شقيقيه فماتا في الحال بينما هو نجح في الهروب قبل وصول الشرطة.