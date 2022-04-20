تأكيدا لـ«الدستور».. زين العابدين خيري رئيسا لتحرير «القاهرة»

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بانتداب الكاتب الصحفي زين العابدين خيري شلبي رئيسا لتحرير جريدة القاهرة التابعة لوزارة الثقافة، والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك لمدة عام يبدأ من 17 أبريل الجاري.

يأتي ذلك تأكيدا لانفراد “الدستور” يوم الأربعاء الماضي بتولي الكاتب زين العابدين خيري شلبي رئاسة تحرير جريدة القاهرة، خلفا للكاتب الصحفي عماد الغزالي، المنتدب من جريدة الوفد.

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر للكاتب الصحفي عماد الغزالي رئيس التحرير السابق، على المجهود الذي بذله في الفترة التي قضاها في رئاسة تحرير الجريدة، والتي امتدت لخمس سنوات.

وجريدة "القاهرة" أسبوعية ثقافية عامة تصدر صباح كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة المصرية. وكان يرأس تحريرها منذ صدورها الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى لمدة 15 عاما تقريبا، وتولى بعده رئاسة التحرير الكاتب الصحفي سيد محمود لمدة ثلاث سنوات، ثم الكاتب الصحفي عماد غزالي، ليتولى بعده الكاتب الصحفي زين العابدين خيري المهمة.

يذكر أن الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1995، وتم تعيينه صحفيا في مؤسسة الأهرام منذ العام 1996.

وكان يشغل منصب نائب رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والمشرف العام على تحرير مجلة البيت بمؤسسة الأهرام قبل انتدابه لرئاسة تحرير "القاهرة".

وبجانب عمله الصحفي يعمل كسيناريست وناقد فني وكاتب لقصص الأطفال، وهو عضو في جمعية نقاد السينما المصريين، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ولجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في مسابقة الأوسكار، وله ديوانان شعريان بجانب ثلاثة كتب فنية.