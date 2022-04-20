الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بإعداد استراتيجية متكاملة للقضاء على أزمة الغارمين والغارمات

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارمًا وغارمة ضمن العفو الرئاسي، وتكفّل صندوق "تحيا مصر" بسداد ديونهم والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، مؤكدًا أن قرار الرئيس إنساني من الدرجة الأولى للحفاظ على الأسرة المصرية ودعم حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، طالب أمين في بيانٍ له اليوم، الحكومة بضرورة الإسراع في إعداد رؤية أو استراتيجية متكاملة للقضاء على أزمة الغارمين والغارمات في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، على أن يتم إعداد جدول زمني للانتهاء من هذه الإستراتيجية لتصبح مصر خالية من الغارمين والغارمات.

وأضاف النائب، أن البرلمان من جانبه سيعمل على حل الأزمة تشريعيًا من خلال مشروع قانون لمواجهة أزمة الغارمين والغارمات، مشددًا على ضرورة ضم هذه الفئة (الغارمين والغارمات) إلى مظلة الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية.

كما أكد أشرف أمين، أهمية توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسة لأشخاص تستغل الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.

النائب أشرف أمين الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الانسان الاسرة المصرية العفو الرئاسي صندوق تحيا مصر

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