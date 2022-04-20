الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 2224 قتيلا و2897 مصابا مدنيا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا

الحرب الروسية في
الحرب الروسية في أوكرانيا

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء تم تسجيل 5121 ضحية مدنية للنزاع، بينهم 2224 قتيلا و2897 مصابا.
وأوضح المكتب الأممي - في آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، اليوم الأربعاء - أن 825 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1403 مصابين بمنطقتى دونستيك ولوجانسك، لافتا إلى مقتل 746 مدنيا وإصابة 1078 أخرين في المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.
وأضاف أن 1399 مدنيا قتلوا وأصيب 1494 أخرين في مناطق أوكرانية، هي: (كييف، وشيركاسى، وشيرنهيف، وخاركيف، وخيرسون، وميكولايف، واوديسا، وسومى، وزابورزهيا، ودينيبروفسك، وبولتافا)، بالإضافة إلى مناطق جيتومير.
وأشار المكتب الأممي إلى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آخر أخبار العملية العسكرية الروسية العملية العسكرية الروسية ​أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«الأوقاف» عن صلاة التهجد: لم ولن نمنع فرضًا ولا واجبًا وتؤدى فى البيت

مصوّرة «حادثة المترو» تروي لـ«الدستور» كواليس واقعة الشبشب

مصادر: امتحانات الثانوية العامة «ورقية».. وضوابط جديدة لمنع «الغش»

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟