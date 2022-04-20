حفلات رمضانية لأهالي سوهاج بالمجان (فيديو)

نظمت الإدارة العامة للسياحة بمحافظة سوهاج، وبالتعاون مع فرع ثقافة سوهاج، حفل ختام الأنشطة الرمضانية التي نظمتها مع بداية شهر رمضان والتي اختتمت فعالياتها بحفل الحديقة المتحفية بمدينة ناصر أمام محافظة سوهاج، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك بحضور الفنان جلال أبوالدهب، رئيس فرع ثقافة سوهاج، والدكتور أسامة المصري، مدير إدارة السياحة بمحافظة سوهاج، وأحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج وعدد كبير من الشخصيات العامة والأسر السوهاجية.

وقال الفنان جلال أبوالدهب، رئيس فرع ثقافة سوهاج، إن الحفل بدأ بالسلام الجمهورى والقرآن الكريم، ثم بالإنشاد الديني من فريق الإنشاد بسوهاج، حيث قدموا العديد من الأناشيد والأغاني الدينية المحببة للأهالي والتي تفاعل معها جمهور الحفل مثل (اللهم صلِ على محمد - رمضان كريم - قمرٌ سيدنا النبي..الخ).

وأضاف لـ"الدستور"، أن فرع ثقافة سوهاج ينظم العديد من الأنشطة المختلفة بـ ١٩ موقعًا تابعين لفرع سوهاج، من بينها حفل اليوم تحت إشراف ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد وبدعم كامل من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة المصري، أنه بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع فرع ثقافة سوهاج، تم تنظيم العديد من الحفلات والأنشطة لأسر المحافظة بالمجان في الحديقة المتحفية وعلى المسرح الروماني، والتي لاقت ترحيب وإقبال واسع من أهالي محافظة سوهاج.

وفي سياقٍ متصل، لفت أحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج، أن الحفلة لها شكل مميز خاصة في هذا العام بحضور عدد كبير من الأهالي وأن الأنشطة متنوعة لجميع الأعمار كما تم تنظيم ورش عمل دينية وثقافية ورياضية في شتى المجالات خلال الفترة الماضية.

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