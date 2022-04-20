تجديد حبس متهم بحيازة مخدرات وأسلحة في المقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة ومخدرات، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جم، فردي خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالي».

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.