الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وبنما تؤكدان أهمية التعاون الإقليمي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكدت الولايات المتحدة وبنما أهمية التعاون الإقليمي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهجير القسري لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس بنما لورنتينو كورتيزو، ووزيرة الخارجية إريكا موينز، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مدينة بنما العاصمة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستعدادات لاستغلال قمة يونيو المرتقبة للأمريكتين في لوس أنجلوس لدفع الجهود لتعزيز الديمقراطية وتحسين الحكم في المنطقة.

كما أكد الطرفان الحاجة إلى الوقوف معًا ضد روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، على حد تعبيرهما.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل بنما أمس للمشاركة في اجتماع قاري حول الهجرة والوفاء بجدول أعمال ثنائي يتضمن اجتماعًا مع الرئيس البنمي لورنتينو كورتيزو.

الولايات المتحدة بنما الهجرة غير الشرعية إدارة الهجرة غير الشرعية وزير الخارجية الامريكي

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وائل لطفي

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