سفيرنا في قبرص: علاقتنا بنيقوسيا في أفضل حالاتها وتحمل فرصا واعدة

أكد عمرو حمزة، سفير مصر في قبرص، على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر وقبرص، قائلا إنها "في أفضل حالاتها في الوقت الحالي"، معربًا عن حرص بلاده على مواصلة التطور والتقارب المستمر والتعاون المثمر في العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وفقا لما نقلته صحيفة "قبرص ميل".

وأعرب السفير، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء القبرصية "سي إن ايه"، عن الرغبة لتفعيل وتطوير مشروعات التعاون الثنائي القائمة بين مصر وقبرص وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، مشددا على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة مثل مشروعات الربط الكهربائي.

وقال عمرو حمزة: "أعتقد أنه لا توجد طريقة أفضل لوصف طبيعة علاقاتنا بقبرص من كونها إستراتيجية، ولا يوجد مصطلح أفضل لتحديد نطاق المشاورات ووجهات النظر المشتركة التي لدينا من التواصل المباشر، وربما لا توجد طريقة أفضل تجعل مستقبل علاقاتنا واعدة ومليئة بالإمكانيات من المسار الحالي الذي نسلكه".

وأضاف أن "مستقبل العلاقات بين مصر وقبرص يشهد مسارًا تصاعديًا لأن الأمور تمضي قدمًا على طرق مختلفة"، بالنظر إلى الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين في جوانب مختلفة سواء من حيث القطاعات التي تغطيها الكهرباء والغاز أو من حيث المسارات المتبعة حاليا".

وفي معرض تفصيله للعلاقات بين البلدين، قال السفير عمرو حمزة: "إن قوة علاقتنا لا تنبع من متابعة سبل مختلفة من التعاون الثنائي فقط، ولكنها تنبع من مدى التشاور والتنسيق لدينا بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وردا على سؤال حول الدور الخاص الذي تلعبه الطاقة في الوقت الراهن، أكد حمزة أن الطاقة أصبحت مهمة للغاية ، ليس فقط على المستوى الإقليمي أو الثنائي بين مصر وقبرص ، ولكن في جميع أنحاء العالم، مضيفا "لقد احتلت قضايا الطاقة مركز الصدارة في هذا الوقت بالذات، وننظر في التعاون مع قبرص في قطاع الطاقة ذي الطبيعة الاستراتيجية".

كما أكد السفير على رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة.

وتابع "لدينا مشاريع ثنائية مع قبرص، في كل من الغاز الطبيعي والكهرباء، ولدينا أيضًا مشاريع ثلاثية بالتعاون مع اليونان ومشاريع إقليمية متعددة الأطراف، مثل منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط"، مشددا على ضرورة تكثيف المشاورات لترفيع منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط إلى مستوى منظمة إقليمية الإقليمي وتحديد الجوانب المستقبلية لتعزيز هذا التعاون والشراكة في المنطقة الأوسع.