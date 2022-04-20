الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معهد إعداد القادة يشارك فى ملتقى الهناجر الثقافي تحت شعار «رمضان ومحبة الأوطان»

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

شارك الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد في حضور ملتقى الهناجر الثقافي التى أقيم بعنوان "رمضان ومحبة الأوطان"، والذي عقد بقاعة الدكتور هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية وجاءت المشاركة بدعوة كريمة من الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي.

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معهد إعداد القادة 

وأشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بهذا الملتقى الثقافى الذي يمثل ترابط بين الدين وتوطيد وتدعيم مفهوم الوطن من خلال الوحدة بين نسيج المجتمع من القوى الناعمة وقدرتهم على التأثير ودورهم في إثراء الحياة الثقافية فى مصر، مؤكدا على الدور الرائد والمهم لملتقى الهناجر في إثراء الحياة الثقافية والمجتمعية.

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معهد إعداد القادة 

ونوه مدير معهد إعداد القادة على الدور الحيوي والتنويري الذي يقوم به المعهد فى محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري والمساهمة فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب فى مصر، وذلك من خلال تنوير وتبصير شباب الجامعات والمعاهد المصرية بالمعلومات الصحيحة من مصادرها.

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معهد إعداد القادة 

جدير بالذكر أن الملتقى استضاف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأدارت اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي، كما حضر الملتقي الفنان الكبير شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون والإعلامي الدكتور حسام فاروق ولفيف من الأدباء والفنانين ورجال الدين والثقافة، كما تضمن فقرة فنية صوفية لفرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني.

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معهد إعداد القادة 
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معهد إعداد القادة 
رئيس الجمهورية التعليم العالي الجامعات وزارة التعليم للشعب المصري دار الأوبرا المصرية وزارة التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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