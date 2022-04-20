الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إينيوس اليابانية تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

النفط الروسي
النفط الروسي

قال تسوتومو سوجيموري رئيس إينيوس هولدنجز، اليوم الأربعاء، إن أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وإنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الشركة تسوتومو سوجيموري في تصريحات للصحفيين "في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين مثل السعودية وأبوظبي والكويت، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل".

يأتي هذا فيما أشارت إفادة عسكرية بريطانية اليوم الأربعاء إلى أن الوجود العسكري الروسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا آخذ في الزيادة، مضيفة أن القتال في منطقة دونباس يتصاعد مع سعي القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

وجاء في الإفادة التي نُشرت عبر تويتر "سيظل النشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا على الأرجح منخفضا منذ انسحابها من شمال كييف. لكن لا يزال هناك خطر توجيه ضربات دقيقة صوب أهداف ذات أولوية في مختلف أنحاء أوكرانيا".

إينيوس هولدنجز كرير النفط الخام الروسي النفط الخام الروسي أحداث الشرق الأوسط

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إينيوس اليابانية تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

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