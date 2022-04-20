506 ملايين حالة إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في أنحاء العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 506 ملايين حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.19 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 505 ملايين و 975 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 203 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 191 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.