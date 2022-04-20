حريق هائل بمنطقة الأرقم فى سوهاج

شهدت منطقة الأرقم بشارع "أسيوط - سوهاج" نشوب حريق هائل بقطعة أرض فضاء مستغلة لتجميع أكوام القمامة وبها عدد من أشجار النخيل وامتد الحريق إلى عقار مطل على الحريق وتم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء دائر قسم ثان سوهاج وجرى الدفع بعدد 10 من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.



وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج وقيادات المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بقطعة أرض فضاء مستغلة لتجميع القمامة خلف أحد العقارات السكنية علي مساحة "150" مترى ومنزرعة بعدد من أشجار النخيل وبداخلها حوش مواشي على مساحة "20 " مترى وأمتد الحريق إلى عدد 4 شجرات نخيل مما أدى لتطاير النيران لعدد 4 مطابخ بالدور الثاني والثالث بعقار مطل على قطعة الأرض من الخلف “دون امتدادها لداخل الشقق” وتم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده وتم التبريد دون حدوث ثمة إصابات.

وأفاد مالك قطعة الأرض ومالكي الشقق بمضمون ما تقدم ورجحوا أن سبب الحريق اشتعال القمامة ناتج عن إلقاء أحد المارة عقب سجارة مشتعل وبعض المخلفات بقطعة الأرض واحتراق محتويات عدد 4 مطابخ الشقق السكنية المطلة على قطعة الأرض من الخلف ونفوا الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالتها إلى الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

كان تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد حسن همام مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد نشوب حريق بحوش مواشى دائرة القسم فانتقلا على الفور لمكان البلاغ وقوات الحماية المدنية.

وتبين للمقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، نشوب الحريق بحوش مواشى بشارع متفرع من الشارع الرئيسى واندلاع النيران بالحوش و بوحدات سكنية مجاورة، وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة، والسيطرة على الحريق وإخماده.