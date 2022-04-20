«النفط العراقية» تؤكد التزامها بقرار «أوبك» بشأن زيادة الإنتاج

أكدت وزارة النفط العراقية التزام بغداد بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك+" بشأن زيادة إنتاج النفط.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "العراق ضمن اتفاق دول "أوبك+"، ومشمول بجدول زيادات الإنتاج التي تتوزع على جميع الدول".

وتابع: "ملتزمون بقرار دول "أوبك+" التي تراقب السوق النفطية وتضع جدولًا للزيادات كلما ترى السوق النفطية بحاجة إلى ضخ مزيد من النفط"، مؤكدًا أن "أحدث زيادة شارك فيها العراق كانت 400 ألف برميل تم تقسيمها على الدول حسب النسب".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إنه "من أجل مصلحة أسواق الطاقة بأكملها، يجب أن تظل (أوبك+) ملتزمة بالاتفاق الحالى المستمر والمستدام وأن استراتيجية بلاده للتحول الطاقي لعام 2030 تعتمد على وقف العمل بكل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الهيدروكربوني، وإضافة مصادر طاقة نظيفة ولقد عقد اتفاقيات مع عدة شركات بهذا الخصوص".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النفط العراقي، في الجلسة الوزارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتقنيات البترولية 2022، والذي استضافته المملكة العربية السعودية في الفترة من 21 – 23 فبراير 2022.

وأضاف « عبد الجبار»، أن العراق وصل إلى 40 مليون نسمة ونسبة نمو 3.1% و5% نموًا سنويًا فى استهلاك الطاقة، ولديه تعاون مع شركات مثل توتال وبى بى فى الطاقة الشمسية وهم من كبرى الشركات العالمية العاملة فى العراق، وأن التطور الذي يشهده العراق يعطي رسالة جيدة أنه يمكن أن يضيف شيئًا في هذا المجال، وأن الرؤية المتوازنة التي يطرحها تحالف "أوبك +" تحقق أهداف التغير المناخي والأهداف التجارية والاقتصادية للدول.

ولفت إلى أنه لصالح سوق الطاقة يتعين على "أوبك+" أن تواصل الحفاظ على الاتفاقات الحالية، وأن أي تغير دراماتيكى قد يضر بالأسواق؛ فالاستمرار في الحفاظ على استقرار الأسواق والحفاظ على مستوى العرض والطلب هو لصالح المستهلكين والمنتجين .