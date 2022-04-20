اليابان تدرس إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا للمسنين

تدرس اليابان إعطاء كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تماشيا مع توصيات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وقالت مصادر حكومية يابانية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ستدرس أيضا ما إذا كانت ستجعل الطاقم الطبي مؤهلا للحصول على الجرعة الرابعة بعد أن أعرب بعض الخبراء عن دعمهم لهذه الخطوة.

وأضافت المصادر الحكومية أن الوزارة ستضع اللمسات الأخيرة على الخطة بعد سماع آراء الخبراء في اجتماع لجنة اللقاح المقرر عقده في 27 أبريل.

وتمثل هذه الخطوة تغييرًا كبيرًا في الطريقة التي تعاملت بها اليابان مع اللقاحات المضادة لكورونا، حيث غطت البلاد حتى الآن مجموعة واسعة من الفئات العمرية.

وأشارت المصادر إلى أن السبب وراء تقييد الأهلية للجرعات الرابعة هو تقارير تفيد بانخفاض فعالية هذه الجرعات لدى الشباب.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.