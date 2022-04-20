الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوليانسكى: الغرب يستخدم الأوكرانيين وقودا للحرب ضد روسيا

بوليانسكي
بوليانسكي

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن الغرب يستخدم الأوكرانيين "وقودا لحرب بالوكالة ضد روسيا".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية ، قال: "قلق الزملاء الغربيين على أوكرانيا والأوكرانيين انتهازي وأناني للغاية".

 

وأضاف: "إنهم يحتاجونهم اليوم فقط كوقود للحرب في حرب بالوكالة ضد روسيا حتى آخر أوكراني".

 

وأشار بوليانسكي إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تهدف إلى إعطاء كييف فرصة لتلتقط أنفاسها.

 

وتابع: "المتطرفون و النازيون الجدد لا يترددون في الاختباء من جيشنا في مصنع آزوفستال، وبعد شهر من الحصار قالوا إنه طوال هذا الوقت كان يتواجد معهم مدنيون، ولم يتحدثوا حول هذا الأمر من قبل، وبهذا الشكل فإنهم قد كشفوا عن أنفسهم مرة أخرى، لأن المدنيين يمكن أن يتواجدوا هناك على شكل دروع بشرية فقط".

روسيا روسي وقود الغرب الأوكراني اوكراني روس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«تويتر» يعلق حساب القوات المسلحة الأوكرانية لخرقها قواعد الموقع

رئيس مجلس الأمن الروسى: المتطوعون للقتال فى أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقيات جنيف

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس