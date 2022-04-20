بوليانسكى: الغرب يستخدم الأوكرانيين وقودا للحرب ضد روسيا

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن الغرب يستخدم الأوكرانيين "وقودا لحرب بالوكالة ضد روسيا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية ، قال: "قلق الزملاء الغربيين على أوكرانيا والأوكرانيين انتهازي وأناني للغاية".

وأضاف: "إنهم يحتاجونهم اليوم فقط كوقود للحرب في حرب بالوكالة ضد روسيا حتى آخر أوكراني".

وأشار بوليانسكي إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تهدف إلى إعطاء كييف فرصة لتلتقط أنفاسها.

وتابع: "المتطرفون و النازيون الجدد لا يترددون في الاختباء من جيشنا في مصنع آزوفستال، وبعد شهر من الحصار قالوا إنه طوال هذا الوقت كان يتواجد معهم مدنيون، ولم يتحدثوا حول هذا الأمر من قبل، وبهذا الشكل فإنهم قد كشفوا عن أنفسهم مرة أخرى، لأن المدنيين يمكن أن يتواجدوا هناك على شكل دروع بشرية فقط".