بعد إعلان تفاصيله.. سؤال وجواب عن مشروع «سينما الشعب»

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إطلاق مشروع "سينما الشعب" والذى ينطلق تحت شعار “سينما النهاردة بأسعار زمان”؛ ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، على أن تنطلق فعالياته فى أول أيام عيد الفطر المبارك بفيلم الفنان أحمد حلمى الجديد "واحد تاني".

يهدف مشروع "سينما الشعب" إلي تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

_ ما المحافظات التي ينطلق منها المشروع فى مرحلته الأولى؟

ويبدأ مشروع "سينما الشعب" بخمسة دور عرض في أربعة محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى ومن ثم يعمم على باقى المحافظات، ولكن لماذا اختارت وزارة الثقافة المحافظات الأربع فى مرحلتها الأولى.

وماذا عن أسعار الحفلات؟

لا تتجاوز الأربعين جنيهاً فى إطار تفعيل شعار "سينما النهاردة بأسعار زمان"، بالمقارنة بأسعار تذاكر دور العرض السينمائية الخاصة التي وصلت إلى 150 جنيها؛ حيث يهدف مشروع "سينما الشعب" إلي تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر.

ما المحافظات التي ينطلق منها فى مرحلته الثانية ؟

المرحلة الثانية من المشروع تشمل ٤ محافظات أخرى هي قصرا ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء .

هل يواجه "سينما الشعب" التطرف ويحقق العدالة الثقافية؟

قالت عبد الدايم فى بيان صحفى، إن المشروع يبرز إيمان الدولة بدور الفنون والثقافة وتأثير القوي الناعمة فى تشكيل الوعي العام ويأتى ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري حيث يتيح الفرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح آفاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم إلي داخل الوطن.

وأضافت أنه حرصا على جذب جميع شرائح المجتمع، وتنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية التي تعد احدى محاور عمل وزارة الثقافة، مشيرة إلى أهمية المشروع فى نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة، ووصفت المشروع بأنه إضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الإبداعية التي تقدم في المواقع الثقافية .