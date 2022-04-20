تفاصيل الدعوى القضائية ضد عائلة «كاردشيان» بسبب اضطهاد عارضة أزياء

تم الاتفاق على هيئة المحلفين النهائية في لوس انجلوس، أمس الثلاثاء، المسؤولة عن البدء بالتحقيق في معلومات حول محاكمة بين عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع السابقة Blac Chyna ضد عائلة كارداشيان ، حيث تزعم الأولى أن عائلة “كارداشيان" دمرت حياتها المهنية التلفزيونية.

وجاء الانعقاد بين مشاورات طويلة لاختيار العديد من المحلفين المحتملين، نتيجة ازدراء معظمهم لعائلة كارداشيان وعالم تلفزيون الواقع، حتى استقر الجانبان على لجنة من ثمانية رجال وثماني نساء، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

ومن المقرر أن يكون أربعة من المحلفين مناوبين، لكن قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس جريجوري دبليو ألاركون قال إنه لن يعلن أيهم حتى تبدأ المداولات.

ويتهم كل من الأم كريس جينر وبناتها كيم كارداشيان وكلوي كارداشيان في القضية، حيث يتم محاكمتهم يومي الإثنين والثلاثاء.

فيما نفى آل كارداشيان ارتكاب أي مخالفات وقالوا في ملفات المحكمة إن لديهم مخاوف مشروعة بشأن شينا ومخاوف على سلامة ابنهم وشقيقهم نظرًا "للعنف والسمية" للعلاقة.

بعد أيام قليلة من عرض الحلقة الأولى من «كارديشيان» على منصة هولو، يواجه أفراد الأسرة دعوى قضائية بتعويض يصل إلى 100 مليون دولار رفعتها مطربة الراب بلاك شيني الخطيبة السابقة لابنهما روب كارديشيان.

وذكر موقع ياهو إنترتينمنت أن بلاك وروب اللذين أنجبا ابنة «دريم» كانا يقدمان مسلسلاً واقعياً بعنوان "روب& شاينا"، واختلف الزوجان في منتصف الموسم الثاني وتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

ورفعت شاينا دعوى قضائية ضخمة ضد العائلة، زعمت فيها أن روب كان يعاملها بعنف ويعتدي عليها، وأن كيم، كلوي، كريس وكايلي جينر تآمرن لإلغاء البرنامج.

وكانت بلاك شاينا والابن الأصغر لكريس جينر «روب» قد أفصحا عن علاقتهما في يناير 2016، وبعد ثلاثة أشهر أعلنا ارتباطهما رسمياً، وتلتها أنباء عن حمل شاينا التي ولدت في نوفمبر من العام نفسه.