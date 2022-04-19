الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل بطلق نارى بالرأس خلال مشاجرة فى قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل بطلق ناري طائش في الرأس، أثناء تواجده أمام منزله، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد ورود بلاغ من مستشفى قنا الجامعي، باستقباله طفلًا مصابًا بطلق ناري بالرأس بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة علي محمد منصور، يبلغ من العمر 14 عامًا، بطلق ناري بالرأس خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن مناوشات بين عائلتين بقرية الحجيرات تبادل خلالها طرفا المشاجرة إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهما، ما أدى إلى إصابة الطفل والذي لا ينتمي لأي من الطرفين بطلق طائش في الرأس أثناء تواجده أمام منزله.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة النارية مستشفي قنا مستشفي قنا الجامعي قرية الحجيرات

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وائل لطفي

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