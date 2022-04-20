الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«العائدون» الحلقة 18.. مدير المخابرات: هنحمى أمننا القومى حتى لو فوق سطح القمر

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

شهدت الحلقة ١٨ من مسلسل "العائدون" استمرار الخطة التي وضعها جهاز المخابرات لمحاربة تنظيم داعش، ومحاولة التنظيم مع الدول الصديقة للتكاتف من أجل هذه الحرب.

وفي الحوار الذي جمع مدير المخابرات والضابط نبيل القائم بدوره محمود عبدالمغني، قال مديره: "الإرهاب مش هينتهي غير لما اللي عملوه يتحرقوا بناره ساعتها بس هيتحركوا، بس على الله ساعتها يكون السيطرة  عليه لسة ممكنة، إحنا مش هنستناهم إحنا، هنحمي أمننا القومي حتى لو فوق سطح القمر".

وشهدت الحلقة الماضية فى مسلسل "العائدون" اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر علاء الشاب المصري الذي تم تجنيده وتغير اسمه لأبوعمر المهاجر.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريًا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التي تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

يعرض مسلسل "العائدون" للنجم أمير كرارة عبر شاشة قنوات dmc  بشكل حصري خلال شهر رمضان بشكل يومى، وتدور فكرة المسلسل حول إعادة تدوير الإرهاب وتصديره إلى  مصر ومختلف الدول من خلال «العائدون» من تنظيم داعش، وكيف يتم إعداد هؤلاء بشكل منظم وجيد من قبل زعماء التنظيم لاختراق الأراضي المصرية، وكيف تم إعداد هؤلاء وصناعتهم لنشر الإرهاب و كيف واجهت الدولة المصرية هؤلاء من خلال أجهزتها المخابراتية بخطوات استباقية للقضاء عليهم وكشفهم.

تنظيم داعش المخابرات المصرية تنظيم داعش الارهابي مسلسل العائدون الحلقة ١٨ العائدون

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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