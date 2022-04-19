دايمًا عامر الحلقة 18| إدارة مدرسة «رؤية» تُحقق في سرقة هاتف أحد الطلاب

تعرض أحد طلاب مدرسة رؤية الدولية، خلال أحداث الحلقة 18 بمسلسل "دايما عامر"، لسرقة هاتفه المحمول، ليقرر مستر لطفي وكيل المدرسة"صلاح عبد الله"، جمع الطلاب في المدرسة لتفتيشهم ومعرفة السارق.

ورفض مستر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي “مصطفى شعبان” هذه الطريقة وأيدته ميس زهرة قنديل مديرة المدرسة “لبلبة”، حيث اقترح مستر عامر تفتيش كل طالب على حدة قبل نهاية الحصص واليوم الدراسي.

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان.

مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.