الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راجعين يا هوى الحلقة 18.. سلمى أبو ضيف تتحدى أهلها

راجعين يا هوى
راجعين يا هوى

تحدت ولاء (سلمى أبو ضيف) أهلها مع عمها بليغ (خالد النبوي) في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل راجعين يا هوى، حيث كشفت الحلقة عن عودة ولاء إلى منزل عائلتها برفقة عمها بليغ، ولكن هذه المرة كأصحاب ملك في المنزل، بعد أن وكلت هي وطارق (نور خالد النبوي) عمهما بليغ في إدارة ميراثهما في البيت والشركة.

وواجهت ولاء أهلها بحقيقة أنه بعد وفاة والدها أصبحوا يهتموا بمصالحهم الشخصية فقط، وأنها ستعيش في المنزل بحرية كاملة ولا يحق لأحد إجبارها على أي شيء.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقة، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

مصطفى درويش باسل الخياط الحلقة الثامنة عشر منصة محمد سليمان عبد المالك منصة شاهد الساعه المخرج عمرو سلامة بطولة خالد النبوي بليغ

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