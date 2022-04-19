الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الفتيات القاصرات الإفطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نزلاء دار الفتيات القاصرات ودار مسنين المهندس حسن البداروي، الإفطار الرمضاني الذي نظمه المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة دار الفتيات القاصرات.

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وأكد «الغضبان»، حرصه على الوجود في تلك المناسبة وسط الأطفال نزلاء دار الفتيات القاصرات، مضيفا: "نحن جميعا مسئولون عن توفير الأجواء المناسبة لهم، وتوفير حياة مستقرة ومتكاملة في مقر إقامتهم".

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وأصدر محافظ بورسعيد، بتوفير كل أوجه الرعاية لجميع المقيمين في الجمعيات والدار التابعة للتضامن الاجتماعي، وأهمية الاهتمام بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ليكونوا إضافة طيبة للمجتمع.

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خلال تناوله وجبة الإفطار مع نزلاء دار المسنين أبدي المحافظ حرصه الشديد بالتواجد مع أمهاتنا المقيمين في الدار، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال السعادة والبهجة عليهم، ومشاركتهم في جميع المناسبات والاحتفالات، لأنهم أدوا رسالتهم ونجحوا في تربية أبنائهم وحان وقت رد الجميل إليهم من خلال تقديم خدمة لائقة ومتميزة. وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تسعى دائمًا لتوفير كافة سبل للراحة للمسنين.

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وقدم المحافظ الشكر إلي المهندس محمد السيد علي حرصه الدائم في توفير حياة لائقة وكريمة للمقيمين وتوفير مايحتاجونه من طلبات.

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شارك في حفل الإفطار الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للشئون الفنية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

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اطفال محافظة رمضان محافظ قاصر

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