«لست وحدك».. مستقبل وطن الشروق يزور الأيتام في المدارس (صور)

قامت أمانة المرأة بقسم مستقبل وطن الشروق، برئاسة د.هبة سرور أمينة المرأة وأعضاء هيئة المكتب وأمينات المرأة بالشياخات، الثلاثاء، بتنظيم زيارة إلى (مدرسة الشروق للتعليم الأساسي)، لتوزيع الهدايا على الطلاب الأيتام بعد ما تم حصر عددهم بالتنسيق مع مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية، وذلك في إطار فاعلية (لست وحدك).

وتأتي تلك الفعاليات في إطار توجيهات المهندس كريم غنيم أمين عام قسم مستقبل وطن الشروق، والدكتور أبو بكر عبدربه أمين التنظيم، والمهندس أشرف الجابري مساعد أمين القسم، وذلك كنوع من أنواع بث روح المحبة والأمان وحرص الحزب على المشاركة في تكوين شخصية الأطفال وتأصيل شعور التواجد الدائم للحزب وقياداته بين جميع المؤسسات، وإيصال رسالة لهؤلاء الأطفال أنهم دائما وأبدا ضمن أولويات الحزب كما هو الحال مع باقي المواطنين.

وحرصت أمانة المرأة في تلك الزيارة على توزيع أكثر من 50 هدية، والتفاعل مع الأطفال الأيتام، وقد تركت تلك الزيارة شعورا وأثرا طيبا في نفوس هؤلاء الأطفال.

ونظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين وذلك إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.