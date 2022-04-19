«الحلقة 18»|مصالحة بين جوني وهجرس في «الكبير أوي 6»

في ختام الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الكبير أوي 6، أخيرًا مصالحة بين جوني "أحمد مكي" وهجرس "محمد سلام" بعد حرب التيك توك حول المتابعين والمشاهدات وكذلك النجاح والشهرة في المزاريطة وخارجها، فذهب هجرس للدوّار لمصالحته بعد أن عُولج جوني إدمان السوشيال ميديا.

أغرى هجرس جوني ليعود لصنع محتوى وفيديوهات على مواقع التواصل، خاصة أن عدد المتابعين الخاصين يجوني وصلوا لـ 3 ملايين متابع .

وفي الحلقة وجد الكبير أن أخيه أصبح كثير التعلق بالشبكة العنكبوتية ومدمن فصل الإنترنت عن الدوّار، كي يعزله عنه، لكن كان الأوان فات وتحول لمدمن، وكركر جوني مشاهد من أغنية " قطر الحياة" التي قدمها أحمد مكي لتجسيد مشكلة الإدمان وحقّقت نجاح وشهرة واسعين.

وحل الإنفلونسر أحمد بسيوني المغني والرابر ضيفًا على الحلقة وبسيوني صاحب أغنية "إيه الحلاوة دي" و " "إيه الشياكة" الذين حققوا نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل موُخرًا، وكذلك الإنفلونسر أحمد مولي صاحبة شخصية الدكتور" جلالة القدر"الشهيرة على الموقع التواصل.

المنافسة بين جوني وهاجرت قد زادت في الحلقة الماضية وقرر جوني الانتقام لأن هجرس يقلد فيديوهاته ويسحب بها المتابعين، ثَّم زادت الحرب بينهم بسبب المشاهدات خاصةً أن جوني يفشل في زيادة عدد المتابعين على عكس هجرس الذي يسجل أرقام كبيرة في المشاهدات والانتشار.

لكن هجرس حاول تشكيك الناس فيه وقال إن جوني جاسوس وركب صورته على مقطع من فيلم "مافيا" على شخصية الفنان عباس أبو الحسن، وأيضًا قام بعمل محادثة وهمية وأخذ منها صورة وعرضها على الناس ليؤكد أن جوني جاسوس.

◘ مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 18

يعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات (ON E) قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

جاءت مواعيد عرض الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 6، والمقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.