الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية في 2021 إلى سوريا 66 %

صادرات
صادرات

قفزت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى سوريا بنسبة 66% خلال 2021، لتسجل 135 مليون دولار في مقابل 81 مليون دولار خلال 2020.
وأوضح نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،المهندس تميم الضوي أن سوريا تحتل المرتبة العاشرة في قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال العام الماضي، مستحوذة على 3.3% من إجمالي صادرات القطاع.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في عمان والمجلس التصديري للطباعة والتغليف تحت عنوان "بعثة تجارية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف خلال الفترة من 29- 31 مايو 2022 إلى سوريا بمشاركة مستوردين من سوريا وسوريا والعراق وسوريا".
وقال الضوي إن هناك 60 شركة منتجات غذائية مصرية تصدر إلى السوق السورية، منوها بوجود 21 شركة تزيد قيمة صادراتها لسوريا عن مليون دولار.
وعن أهم السلع الغذائية المصرية إلى سوريا خلال العام الماضي لفت الضوي إلى استحواذ 5 سلع على 82.2% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 110 ملايين دولار، يأتي على رأسها زيوت الطعام والتي تستحوذ على 140% من صادرات القطاع لها بنحو 54 مليون دولار، تلاها صادرات كسب فول الصويا المستخدم في العلاف مستحوذة على 23% بما قيمته 31 مليون دولار، ثم صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بما قيمته 16 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر من سكر إلى سوريا ما قيمته 10 ملايين دولار، ومن نشاء بقيمة 7 ملايين دولار، وتبغ وأبدال تبع مصنعه بقيمة 5.3 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 4 ملايين دولار، وخمائر نحو 1.6 مليون دولار.
وسجلت صادرات العسل الأسود من مصر إلى سوريا نحو 1.3 مليون دولار، وشحوم ودهون نحو 1.2 ملايين دولار، وألبان ومنتجاتها نحو مليون دولار، وصادرات بن وبن مصنع نحو 400 ألف دولار، ومحضرات حبوب وبسكويت نحو 600 ألف دولار.

التصديري للصناعات الغذائية الصناعات الغذائية سوريا

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