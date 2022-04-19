الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كامل أبو علي وأسرة مسلسل «دايما عامر» في سحور رمضاني ضخم

سحور رمضاني ضخم
سحور رمضاني ضخم

وسط أجواء رمضانية ساحرة واهتمام جماهيري وإعلامي احتفلت أسرة مسلسل "دايما عامر" بانتهاء التصوير وذلك في حفل سحور ضخم ضم كوكبة من نجوم وأبطال المسلسل والذين استضافهم منتج العمل كامل أبو علي، وذلك بأحد الفنادق الضخمة في القاهرة.

المسلسل من بطولة النجم مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي .

ecbb22bd-b164-4d0a-a871-a2f0edc79a7f

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة .

616916a9-20dd-49b9-aed6-b67bf458bf62

وانتهت الحلقة الـ17 مستر عامر عبد الرازق وهو يتحدث مع أحد الطلاب وهو يتحدث معه لعودته للمنزل من جديد ويعود للدراسة بعد تركه له بسبب مشكلة وقعت بينه وبين ولي أمره، وهو يحاول نصيحته للتعلم والتركيز بشدة مع مستقبله.

يعرض المسلسل على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

bda1feb2-d49c-406b-a800-b37a5803890a

كما سيتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

مجدي الهواري عمرو عبد الجليل صلاح عبد الله محمد ثروت ميرنا نور الدين watch it كريم عفيفي منصة watch it

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلي والرجاء

الرئيس يوجه بتوطين الصناعات الاستراتيجية وإنهاء استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي

الطيب: المسيحيون ليسوا أهل الذمة.. ولا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

حجب 12 موقعًا للإساءة وامتهان الأديان ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟