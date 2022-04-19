كامل أبو علي وأسرة مسلسل «دايما عامر» في سحور رمضاني ضخم

وسط أجواء رمضانية ساحرة واهتمام جماهيري وإعلامي احتفلت أسرة مسلسل "دايما عامر" بانتهاء التصوير وذلك في حفل سحور ضخم ضم كوكبة من نجوم وأبطال المسلسل والذين استضافهم منتج العمل كامل أبو علي، وذلك بأحد الفنادق الضخمة في القاهرة.

المسلسل من بطولة النجم مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج كامل أبو علي .

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة .

وانتهت الحلقة الـ17 مستر عامر عبد الرازق وهو يتحدث مع أحد الطلاب وهو يتحدث معه لعودته للمنزل من جديد ويعود للدراسة بعد تركه له بسبب مشكلة وقعت بينه وبين ولي أمره، وهو يحاول نصيحته للتعلم والتركيز بشدة مع مستقبله.

يعرض المسلسل على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما سيتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.