الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مداهمة مزارع المخدرات.. الداخلية تحرق حدائق الشيطان فى نهار رمضان

مداهمة مزارع المخدرات
مداهمة مزارع المخدرات

داهمت الداخلية أوكار المخدرات في الصحراء، وحرقت كميات من زراعات المواد المخدرة، فضلًا عن استهداف معامل تصنيع المخدرات وضبط شحنة هيروين.

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «الدستور» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الداخلية المخدرات زراعات معامل تصنيع ضبط شحنة هيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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