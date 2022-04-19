«السكة الحديد»: سقوط عجلة من بوجي عربة قطار بالشرقية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سقوط عجلة من البوجي الخلفي لإحدى عربات القطار 383 بحوش محطة مشتول السوق ظهر اليوم، دون إصابات أو وفيات، مؤكدة أنه بعد ساعة تقريبا تم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخرى وتحرك القطار الي محطة الزقازيق، وضم عربة بديلة واستكمال الرحلة إلى محطة المنصورة.

وأضافت، أنه على الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة إلى مسار القطار الطبيعي ومعرفة أسباب السقوط، وسرعة عودة حركة مسير القطارات على الخط لطبيعتها، معتذرة لجمهور الركاب عن التأخير.

وكان قد قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بزيارة الدوحة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك تلبية الدعوة الموجهة من جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري.

واستهل الفريق مهندس كامل الوزير زيارته بلقاء جاسم بن سيف السليطي بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة أعقبه جلسة مباحثات موسعة تم خلالها تناول تفعيل الشراكة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وبخاصة في مجال النقل البحري والتحويل لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقة للبيئة.

واستعرض الفريق كامل الوزير تنفيذ مصر خطة شاملة لإنشاء وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، حيث أشار إلى استكمال مصر لشبكة خطوط مترو الأنفاق بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية الجديدة" وغرب النيل "السادس من أكتوبر" بإجمالي أطوال 98.5 كم، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف "LRT" عدلي منصور/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان بطول ١٠٣.٣ كم الجاري تشغيله تجريبيًا حاليًا لتمهيد الوضعية في التشغيل الفعلي في يونيو المقبل، وكذلك شبكة القطارات الكهربائية السريعة المكونة من 3 خطوط والتي تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالى أطوال تصل إلى 2000 كم، فضلًا عن الجهود التي اتخذتها مصر للنهوض بوسائل المواصلات اتصالًا باستخدام مصادر الطاقة النظيفة ووسائل النقل الصديقة للبيئة وتحويل وسائل النقل العام إلى وسائل نقل عام أخضر مستدام اتصالًا باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر وقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.