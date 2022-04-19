الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل التباين بالختام.. و«السوقى» يخسر 400 مليون جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تباينها، لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار تصارع القوى البيعية والشرائية، واستمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمين الأجانب.

 وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 401 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 684.376 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10626 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2652 نقطة.

من ناحية اخرى، قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافق 24 و25 أبريل الجاري عطلة رسمية، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم.

وذكرت البورصة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجاري.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

 

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