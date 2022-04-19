الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحياء جنوب القاهرة تلاحق مخالفات البناء وتستعيد مظهرها الحضارى

جهود أحياء المنطقة
جهود أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الاجهزة التنفيذية بالاحياء بتكثيف الحملات اليومية بشوارع وميادين المنطقة ورفع كافة المخالفات والإشغالات من خلال التواجد الميداني المستمر ومتابعة ما يستجد من أعمال وتحسين مستوى الخدمات التى يتم تطبيقها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة 

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ورفعت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى مخلفات القمامة بشارع كورنيش المعادي، شارع ١٠٨، شارع وادى النيل، ومربع غرب المعادي. 

وشنت الأجهزة حملة لرفع إشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بشارع الخمسين بزهراء المعادى، وتم رفع مخالفات الاكشاك ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي.  

وتلقت غرفة العمليات بحي المعادي بلاغا بشأن كسر ماسورة مياه، وعلى الفور قامت الاجهزة المعنية بإعمال الاصلاح بشارع ١٦٣ تقاطع شارع ١٠٥ .

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 ورفع حي البساتين الإشغالات من شارع السعادة وميدان مؤمن وتم إيداع المضبوطات بالمخازن، إيقاف أعمال مخالفة للتحويل من سكني لتجاري بعمارة رقم ٧ قطعه ٦١ س الشطر العاشر وتم إزالة الأعمال في المهد وتم مصادرة المعدات وايداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وتم إصلاح كسر ماسورة مياة بشارع ٢٥٧ بجوار البنك الأهلي واعمال تعلية بيارة صرف صحي بشارع ٢٥٠ بجوار سور المركز الأوليمبي واعمال تطهير شبكه الصرف الصحي بالشطر العاشر زهراء المعادي.

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ونجحت الاجهزة التنفيذية بحي حلوان فى ايقاف أعمال بناء مخالف بشارع محمد سيد أحمد رقم ٣٨ بحلوان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم.

ونفذ حي دار السلام حملة تضمنت نظافة ورفع المخلفات وتجريد تراكمات كورنيش النيل وشارع بحري المستشفي وشارع الفيوم و شارع مصر حلوان الزراعي و شارع أحمد زكي وشارع ٩ حدائق المعادي وشارع فرج يوسف ومتفرعاته و شارع المحجر مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحي .

جهود أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة
جهود أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة
أحياء جنوب القاهرة جهود احياء جنوب القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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