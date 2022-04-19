سوهاج تعتمد رصف 11 شارعا وحارة بـ«الإنترلوك» في طهطا

أعلنت محافظة سوهاج عن اعتماد رصف وتركيب بلاط "الإنترلوك" لـ11 شارعا وحارة بمدينة طهطا، ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة طهطا، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الشوارع والحارات التي تم اعتمادها مكتملة المرافق؛ ليتم رفع كفاءتها من خلال رصفها ببلاط "الإنترلوك "، وهي شارع "متولى الشعراوى" بطول 180 متر، وشارع العمدة بطول 250 متر، وحارة تقاوي بطول 250 متر، وشارع مالطة البحري بطول 200 متر، وحارات الجيارين بطول 650 متر، وشارع الدريسة بطول 300 متر، وحارة "أبو دومة، والكشكى، وعابدين" بطول 1000 متر، وتفرعات مصطفى محمود بطول 600 متر، وحارة مدرسة الوطنية بطول 200 متر، وشارع العشري المتفرع من شارع بورسعيد بطول 100 متر، وشارع كنيسة السيدة العذراء بطول 200 متر".

فيما تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لإنشاء 30 مجمع خدمات حكومية " تحيا مصر" بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والتي يتم إنشاؤها بإشراف من الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني.



وأوضح محافظ سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مجمعات لخدمة المواطنين بقرى أولاد عليو، وبرديس، وبني حميل، وعرابة أبيدوس بمركز البلينا، وقرى "الزوك الغربية، وأولاد سلامة، و روافع العيساوية" بمركز المنشاة" وقرية "أم دومة " بمركز طما"، لافتا إلى انتهاء الأعمال الإنشائية واستمرار تنسيق المواقع العامة بـ 4 مجمعات خدمية بقرى " الرياينة المعلق، والمدمر" بمركز طما، وقرى " الدويرات، وأولاد حمزة " بمركز المنشاة .

