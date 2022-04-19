تحرير 55 محضرا وتطهير 50 مسجد في المحلة الكبرى وطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قيام مركزي المحلة الكبرى وطنطا بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات.

وقامت اللجنة المشكلة بمركز المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا متنوعا ما بين 4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 6 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة و 3 محضر بيئة، كما تم تطهير وتعقيم 25مسجدا .

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات، وتحرير 38 محضرا متنوعا ما بين 16 محضر إشغال و 22 تعاقد نظافة للمحلات، وتطهير 25 مسجد.

كما أعلن محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد القيامة المجيد، شم النسيم وعيد الفطر المبارك ، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه سيتم انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة انتظام العمل والعمل على حل أي مشكلة طارئة على الفور، مع تواجد كافة القيادات في مواقعها للتعامل مع أي مشكلات أو أزمات طارئة خلال فترة الأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بالكنائس والمساجد وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مشدداً على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة.

كما وجه محافظ الغربية مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، إزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية، في حين وجه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

