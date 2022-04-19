الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم في دعوى فروق وديعة الصيانة ضد شركة استثمار عقاري 28 يونيو

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنوب الجيزة الكلية الدائرة المدنية والتجارية  الدعوى القضائية المقامة من سيدة ضد إحدى شركات الاستثمار العقاري، وذلك عن أحد مشروعاتها الشهيرة للمطالبة بفارق وديعة الصيانة بزيادة عن أصل مبلغ الوديعة لجلسة 28 يونيو المقبل للحكم.

وورد تقرير اللجنة الثلاثية من خبراء وزارة العدل بالقضية والذي انتهى إلى عدم تقديم الشركة لسند مطالباتها بفروق وديعة الصيانة للطالبة.

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس المنظورة امام محكمة جنوب الجيزة الكلية أمام الدائرة المدنية والتجارية ، بناء على توكيل احدي السيدات وكان موضوع الدعوي انه بموجب عقد بيع وحدة سياحية بلغت مساحتها 277 متر مربع بالساحل الشمالي بمبلغ اثنان مليون وستمائة سبعة وستين ألف وسبعمائة جنيه، مشتملًا على مبلغ خمسة وعشرون الف جنيه تحت حساب تكلفة توفير البنية التحتية لتوفير الخدمات الذكية، وانه وفقا للعقد وأحد بنوده الذي تضمن ان الطالبة سلمت المدعي عليها بصفتها عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 65 ألف جنيه قيمة وديعة الصيانة المستحقة على الوحدة وذلك بموجب شيك مستحق الوفاء عند الاستلام.

وشملت الدعوة أن المدعي عليها بصفتها تتولي أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل والحراسة للمرافق والمنشآت بصورة تليق بمستوى  المشروع،  وأن مبلغ الوديعة المسدد من قبل الطالبة يورد تحت حساب الإدارة والصيانة ويستخدم العائد منها في تغطية مصروفات ذلك، وفي حالة زيادة المصروفات السنوية الفعلية من واقع كشف حساب النفقات المعتمد من مراقب الحسابات عن عوائد المبالغ المسددة تحت حساب الإدارة والصيانة والتشغيل ويلتزم الطرف الثاني في هذا العقد " الطالبة" سنويًا بسداد ما يوازي نصيبه من تلك الزيادة.

وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام هذه الدعوى لوقف تلك الممارسات غير القانونية من قبل الشركات، فلا يحق لها منع الملاك من الاستفادة بممتلكاتهم ولا يحق طلب اموال طائلة دون مبرر وكأنهم نصبوا أنفسهم يطالبوا باموال ولا أحد يناقشهم فى طلبهم.

محكمة جنوب الجيزة الدائرة المدنية الاستثمار العقاري وديعة الصيانة اللجنة الثلاثية

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