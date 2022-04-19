الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دار النشر الأسقفية: تجديد الشراكة مع «أوفير» لدعم الكتب المسيحية

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سنان صويص مدير دار أوفير للنشر، بحضور جاكلين فتحي مسئول دار النشر الأسقفية لتجديد الشراكة مع دار أوفير لدعم الكتاب المسيحي في سوق النشر المصرية.

أكد رئيس الأساقفة على ترحيبه باستمرار التعاون مع دار أوفير للنشر التي بدأت الشراكة معها منذ أكثر من ١٥ عامًا مؤكدًا على ضرورة تطوير صناعة النشر في مجال الكتب المسيحية لخدمة الدارسين والمهتمين والقراء من الجمهور المصري والعربي.


ومن جانبه، قال سنان صويص إن الشراكة مع دار النشر الأسقفية تعكس الاتفاق على دعم مجال الثقافة المسيحية من خلال عرض كتب دار أوفير في جناح دار النشر الأسقفية بمعرض الكتاب وبمنافذها ومكتبتها متمنيًا تعزيز التعاون مستقبلًا

وتهتم الكنيسة الاسقفية بدعم دور النشر واصدار الكتب الجديدة ،ولها العديد من الاصدارات والمؤلفات التابعة لدار النشر الاسقفية التابعة للكنيسة .

كانت قد شاركت دار النشر الأسقفية فى معرض القاهرة الدولى، والذى يحمل شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" فى دورته الـ53 بمجموعة إصدارات جديدة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة 2 B29 .

وشاركت بالعديد من الاصدارات والكتب خلال فعاليات المعرض بينهم "كاملون فيه" الكتاب  الأحدث إصدارًا لعام 2022، كما يأتى "المسيحيون العرب قبل الإسلام" ضمن أحدث عشرة كتب صادرة عن الدار للمؤلفة تيريزيا هاينتالر ومُترجم عن الألمانية ويعتبر الكتاب الوحيد من نوعه المترجم للغة العربية، إذ يقتفى هذا العمل تاريخ المسيحية فى شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام قبل الإسلام هذا الوجود المسيحى الذى غفل عنه التاريخ والمؤرخون لفترة طويلة، وتحرص سنوياً أن تشارك الكنيسة الاسقفية على المشاركة بمعرض الكتاب .

 

لدكتور سامي فوزي لإسكندرية للكنيسة الأسقفية مدير دار أوفير للنشر دعم الكتاب المسيحي النشر المصرية

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وائل لطفي

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