«بالخير جايين».. كراتين رمضان تصل إلى مستحقيها في منازلهم بقرى أسيوط (صور)

بدء فريق عمل مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتنسيق الكامل وتحت ورعاية السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تنفيذ مبادرة "بالخير جايين" داخل محافظة أسيوط، بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقاً في القرى الأشد احتياجا، وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأنحاء المحافظة تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير أن مبادرة "بالخير جايين" من صناع الخير وبنك القاهرة تستهدف دعم غير القادرين، وبخاصة مع شهر رمضان الكريم، وذلك بتوزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على 50 ألف أسرة غير قادرة فى أنحاء الجمهورية، وأن التوزيع داخل محافظة أسيوط يتم بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية العاملة في القرى المستهدفة، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار عبد الفتاح إلي أن الكرتونة الواحدة تشمل 17 كيلو من المواد الغذائية الضرورية التى تكفى الاحتياجات الأساسية لأسرة مصرية مكونة من 5 أفراد، وأن التوزيع يتم خلاله مراعاة ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية، وما ألزمت به وزارة الصحة المصرية في شأن الحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن التوزيع داخل محافظة أسيوط بدء منفلوط داخل قرية العتامنة، وفى مركز القوصية داخل قرى القصير ودير وفى مركز أبو تيج داخل قرى دكران والزرابي، وفى مركز أسيوط داخل قرية نجع السبع، وفى صدفا داخل قرية أولاد ألياس، وفى ساحل سليم داخل قرية نزلة عمر الأخضر.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تفقد مؤخرًا عرض مصغر لمبادرة “بالخير جايين” بديوان عام المحافظة، واطلع على ما تحتويه كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها، واستمع الى شرح مفصل من خالد الشرقاوي مدير قطاع وسط الصعيد بصناع الخير حول خطة عمل المبادرة داخل المحافظة والقرى المستهدفة وأثنى على دور منظمات المجتمع المدني الجادة، وفى القلب منها مؤسسة صناع الخير في دعم جهود الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا.