ضبط صاحب مخزن بحوزته 150 كيلو لحوم «فاسدة» في المقطم

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الثلاثاء، من ضبط المسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين حيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على 150 كيلو جرام "مقطعات لحوم – حواوشى – لحوم مفرومة – برجر" وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.