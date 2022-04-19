الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مخزن بحوزته 150 كيلو لحوم «فاسدة» في المقطم

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ، اليوم الثلاثاء، من ضبط المسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وتبين حيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على 150 كيلو جرام "مقطعات لحوم – حواوشى – لحوم مفرومة – برجر" وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة مجهولة المصدر مخزن دون ترخيص مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الأحد والإثنين إجازة بالبنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة

مجهولون يطلقون الرصاص على أمين شرطة ويسرقون سلاحه أثناء حراسة بنك بالقليوبية

ضحايا يتحدثون.. من يحكم فوضى إعلانات الأدوية مجهولة المصدر بالقنوات التلفزيونية؟

اشتعال النيران في «مركب سياحي» بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى اليوم

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل