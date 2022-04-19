إنفوجراف.. «الصحة» تقدم 8 نصائح لسحور صحي لمرضى السكر

قدمت وزارة الصحة والسكان، 8 نصائح لسحور صحي لمرضى السكر، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ونصحت وزارة الصحة مرضى السكر، فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بتأخير السحور قدر الإمكان، وتجنب المخللات والموالح، ويفضل تناول الفول، والحرص على تناول الجبن والبيض والزبادى، الإقلال من الخبز قدر الإمكان.

كما نصحت الوزارة بتجنب تناول الشاى والقهوة حتى لا يحدث إدراراً للبول، تناول المياة بكثرة بين الافطار والسحور، لإن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء، مشيرة إلى ضرورة قياس السكر قبل الفجر لمرضى السكر.



مبادرة الرئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" تحت شعار "100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات «100 مليون صحة»، بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأكدت الوزارة أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق «صحة مصر».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة «سكر، ضغط الدم، قلب»، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

