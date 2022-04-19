الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشكوى مستمرة.. منصة «امتحان الثانوية» لا تعمل بالمدارس الخاصة

طلاب
طلاب

اشتكى طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي العام بمدرسة المستقبل للغات بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، من عدم إتاحة منصة الامتحان الإلكتروني لمادة الرياضيات اليوم عبر أجهزة التابلت، والذي يعقد تجريبيا للتدريب على منصة الامتحان الجديد.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوية حاليا امتحان تجريبي لمادة الرياضيات إلكترونيا عبر أجهزة التابلت داخل المدارس، ومتاح على مدار اليوم الدراسي.

وقالت الطالبة مريم أحمد، إن منصة الامتحان لم تفتح معهم اليوم، ولم يتم الدخول والاطلاع على الامتحان التدريبي لمادة الرياضيات الي كان من المقرر أن يؤدوه اليوم. 

فيما قالت الطالب هبة مصطفى، إن مسؤول التكنولوجيا حاول الوصول على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت، لكن الشبكات بالمدرسة لم تسعفه.

وكان قد علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على هذه الأزمة، أمس، في الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي، خاصة بشأن كفاءة الشبكات بالمدارس الخاصة، مؤكدا أنها لن تستخدم كمقار في الامتحان النهائي.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، الامتحان التجريبي لمادة الرياضيات للقسمين العلمي والأدبي، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت على مدار اليوم الدراسي، للتدريب على منصة الامتحان الجديدة.

ويعد تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية التدريبية، استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجاري، امتحان مادة الأحياء.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم 27 إبريل، امتحان مواد الأحياء (علمي)- مادة الجغرافيا (أدبي)

ويتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

منصة الامتحان الدكتور طارق شوق المدارس الخاصة الامتحان التجريبي الدكتور طارق شوقي وزير التربية طالبات الصف الثاني الثانوي

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