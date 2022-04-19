«أمي حبيبتي وداعًا».. وفاة والدة حسام بدراوي

أعلن المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، عن وفاة والدته السيدة نفيسة حسن الزيني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر «بدراوي» رسالة لرثاء والدته قال فيها: «بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره انتقلت بسلام وصفاء وطمأنينة الشريفة/ السيدة نفيسة حسن الزيني إلى رحمة الله ورضوانه محاطة بحب أسرتها فجر اليوم الثلاثاء ١٩ أبريل عام ٢٠٢٢».

وأضاف: «أمي حبيبتي وداعًا.. هي النسمة الرقيقة، صوت الموسيقى في وجداني وكل فرد منا، التي كنا نحسها بلا تدخل، ونذهب إليها بلا دعوة، ولا ضغط، ونري حبها مثبتًا لعلاقاتنا ببعض، ورابطًا لمشاعر أربعة أجيال متتالية في أحضانها».

وقال بدراوي: «أمي، انتي شخصية متفردة في الرقة والحنان والبساطة.. لا يختلف اثنان في الأسرة على أنك الأحلى والأجمل بين كل بنات وسيدات الأسرة.. أكثر من ثمانية وتسعين عامًا ومازلتي تعطينا نفس الإحساس، بالسلام والسكينة، لم نعرف معك توتراً، ولا غضب، لم نر تدخلاً في خصوصية ولا تفضيل تعطي الجميع محبتك وكأنك زهرة في بستان كله من صنعك انتي، فيعم علينا كلنا ريحانك وجمالك ومحبتك ومودتك حتى في مغادرتك للحياة، كنتي نسمة وسلام وانتقلتي إلى ربك راضية مرضية بهدوء وصفاء».