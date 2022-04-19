الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«أمي حبيبتي وداعًا».. وفاة والدة حسام بدراوي

حسام بدراوي ووالدته
حسام بدراوي ووالدته

أعلن المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، عن وفاة والدته السيدة نفيسة حسن الزيني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر «بدراوي» رسالة لرثاء والدته قال فيها: «بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره انتقلت بسلام وصفاء وطمأنينة الشريفة/ السيدة نفيسة حسن الزيني إلى رحمة الله ورضوانه محاطة بحب أسرتها فجر اليوم الثلاثاء ١٩ أبريل عام ٢٠٢٢».

وأضاف: «أمي حبيبتي وداعًا.. هي النسمة الرقيقة، صوت الموسيقى في وجداني وكل فرد منا، التي كنا نحسها بلا تدخل، ونذهب إليها بلا دعوة، ولا ضغط، ونري حبها مثبتًا لعلاقاتنا ببعض، ورابطًا لمشاعر أربعة أجيال متتالية في أحضانها».

وقال بدراوي: «أمي، انتي شخصية متفردة في الرقة والحنان والبساطة.. لا يختلف اثنان في الأسرة على أنك الأحلى والأجمل بين كل بنات وسيدات الأسرة.. أكثر من ثمانية وتسعين عامًا ومازلتي تعطينا نفس الإحساس، بالسلام والسكينة، لم نعرف معك توتراً، ولا غضب، لم نر تدخلاً في خصوصية ولا تفضيل تعطي الجميع محبتك وكأنك زهرة في بستان كله من صنعك انتي، فيعم علينا كلنا ريحانك وجمالك ومحبتك ومودتك حتى في مغادرتك للحياة، كنتي نسمة وسلام وانتقلتي إلى ربك راضية مرضية بهدوء وصفاء».

حسام بدراوى وفاة والدة حسام بدراوي رحيل والدة حسام بدراوي الدكتور حسام بدراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الأحد والإثنين إجازة بالبنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

أزمة «الأهلى والغندور» تصل البرلمان.. وطلب إحاطة: تعمد إثارة الفتن

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة

إطلاق مشروع «سينما الشعب».. التذكرة بـ40 جنيهاً وفيلم أحمد حلمي الأول

ضبط 138 طن ملح طعام في مصنع بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى اليوم

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل