الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 5 مراهقين تسببوا في وفاة شاب بـ«أكياس المياه» بالإسماعيلية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حبس 5 مراهقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتسببهم في وفاة شاب في واقعة «أكياس المياه».

وكان الضحية يجلس على أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بمدينة الإسماعيلية، بصحبة أصدقائه فقام صبية بإلقاء أكياس مياه عليه بقصد السخرية والمزاح لتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فسقط المجني عليه قتيلًا خلال محاولة الالتحاق بهم وإمساكهم.

واستمعت النيابة العامة للصبية للمتهمين في الواقعة وخلال التحقيقات مع 3 من الصبية، أنهم كانوا 5 أشخاص، فتمكنت رجال المباحث مع القبض على اثنين متهمين آخرين.

وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغًا الأحد الماضي بوفاة المجني عليه بالإسماعيلية بسبب انفعاله بعدما أَلقَى نحوه المتهمون أكياسًا مملوءة بالمياه، وذلك تزامنًا مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداولٍ واسعٍ لأخبارٍ حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت الصِّبية الخمسة مرتكبي الجريمة.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات. 

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