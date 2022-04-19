الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 669.9 مقابل 808.8 أمس الإثنين. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 1087.2 وقبل شهر 1730.

وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 22 ألفا و483 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 162 ألفا و790 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 حالات، مقابل 289 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 23 مليونا و459 ألفا و628 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 20 مليونا و347 ألفا و900، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 132 ألفا و960 شخصا.

المانيا كورونا روبرت كوخ روبرت كوخ للأمراض المعدية معهد روبرت كوخ الألمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

«البحوث الفلكية» تحسم الجدل حول اكتمال القمر يوم 16 رمضان

السيطرة على حريق مخزن مدينة نصر دون إصابات (فيديو)

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تزامنًا مع «الخماسين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية