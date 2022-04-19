الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تنوى دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية تضم طائرات مسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الحكومة اليابانية تعتزم تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية تتمثل بمعدات حماية من الأسلحة الكيميائية، وطائرات مسيرة.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة اليابانية ستزود أوكرانيا بمساعدة إضافية تضم ملابس وأقنعة خاصة يمكن أن تحمي من المواد الكيميائية، بالإضافة لطائرات مسيرة.

 

و في مارس، أرسلت اليابان مساعدة إلى أوكرانيا ضمت الدروع الواقية، والخوذات، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة، و حصص الأغذية الجافة.

 

و تواصل طوكيو نهجها المعادي لموسكو بفرض المزيد من العقوبات والإجراءات العدائية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

أوكرانيا اليابان مساعدات مسيرات إضافية اوكراني دعم أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

«البحوث الفلكية» تحسم الجدل حول اكتمال القمر يوم 16 رمضان

السيطرة على حريق مخزن مدينة نصر دون إصابات (فيديو)

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تزامنًا مع «الخماسين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية