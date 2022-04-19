اليابان تنوى دعم أوكرانيا بمساعدات إضافية تضم طائرات مسيرة

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الحكومة اليابانية تعتزم تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية تتمثل بمعدات حماية من الأسلحة الكيميائية، وطائرات مسيرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن الحكومة اليابانية ستزود أوكرانيا بمساعدة إضافية تضم ملابس وأقنعة خاصة يمكن أن تحمي من المواد الكيميائية، بالإضافة لطائرات مسيرة.

و في مارس، أرسلت اليابان مساعدة إلى أوكرانيا ضمت الدروع الواقية، والخوذات، والخيام، والكاميرات، ومنتجات النظافة، و حصص الأغذية الجافة.

و تواصل طوكيو نهجها المعادي لموسكو بفرض المزيد من العقوبات والإجراءات العدائية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.