الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا.. أهالى قريتين فى ريف الحسكة بمساندة من الجيش يطردون رتلا أمريكيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بأن أهالي قريتي الدعدوشية وشركو في ريف الحسكة اعترضوا بمساندة حاجز للجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية وطردوه خارج المنطقة.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "رتلا مؤلفا من 4 مدرعات لقوات الاحتلال الأمريكي برفقته سيارة تابعة لميليشيا (قسد) حاولت عبور قرية الدعدوشية والوصول للطريق الدولي فتصدى له أهالي القرية بمساندة الجيش وأهالي قرية شركو وأجبروه على التراجع من حيث أتى".

 

واعترض أهالي قرية تل أحمد الأحد رتلا مؤلفا من خمس مدرعات أمريكية ترافقه سيارة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حاول المرور عبر القرية، حيث رشقوه بالحجارة وكسروا زجاج السيارة التابعة لـ"قسد" وطردوه خارج المنطقة.

سوريا امريكية الجيش الأمريكي الحسكة أمريكي الامريكية

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