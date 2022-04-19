إسلاميات بعيون الفنانين التشكيليين والمعماريين.. معرض بالأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم؛ وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، افتُتح مساء أمس المعرض الفني الذي احتضنه بهو المجلس الأعلى للثقافة، وجاء تحت عنوان: (إسلاميات بعيون الفنانين التشكيليين والمعماريين)، بحضور الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف؛ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، والدكتور خالد سرور؛ رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ونظمته لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس، بحضور مقررتها الدكتورة سهير عثمان.

وتضمن المعرض أعمال فنية تنتمى إلى عدة فنون متنوعة مثل: المســطحات والمجسمات من التصـــوير الزيتي ورسم الأكواريل والرصاص والفحم وكذلك الكمبيوجرافيك والسلك سكرين والباتـيك والطباعة اليدوية وطبـاعة الشابلونات والطباعة الرقمية والسجاد اليدوى والنحت والخزف، وتعود هذه الأعمال الفنية المتنوعة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين يمثلوا عدة أجيال فنية، بداية من جيل الرواد ثم جيل الوسط وصولًا إلى جيل الشباب، ويأتى هذا بالإضافة إلى المعرض الوظيفى الذى ضم عدة نماذج فنية، تبرز الهوية الفنية المصرية للفنون الإسلامية المختلفة ومنها: إكسسوارات الحلى والأزياء المعاصرة والمعلقات والأوانى الخزفية والزجاجية وغيرها.

من جانبها أوضحت الدكتورة سهير عثمان أن هذا المعرض يأتي في إطار الأنشطة الرمضانية؛ لذا فعملت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس على أن يتسق موضوعه مع الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أن المعرض يضم أعمالًا فنيةً تعكس روحانيات الصيام والتراث الإسلامي بشكل عام من منظور الفن المصرى وروحه؛ فنجد الفنانين استلهموا فى أعمالهم الفنية رموزًا متنوعة مثل: بيت الله الحرام ومئذنات المساجد والحروف العربية والآيات القرآنية التي تمثل جميعها الفن الإسلامي.

كما أوضحت أن المعرض اتسع لعدة أعمال فنية متنوعة المجالات منها: الرسم والتصوير والجرافيك والكومبيوجرافيك والنحت والخزف والطباعة والحلى، وحملت هذه الأعمال الفنية عدة رؤى وأطروحات مختلفة تنبع من الفن الإسلامي.

كما أكدت أن المعرض تميز بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات الذين قدموا أعمالًا فنية تنتمي لمختلف مجالات الفنون، وجاءت جميعها بروح الفن المصرى ممتزجًا بصبغة الفن اﻹسلامي.