الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: نرفض العمليات العسكرية التركية ونعتبرها خرقًا لسيادة البلاد

العمليات العسكرية
العمليات العسكرية التركية

أعربت الحكومة العراقية عن رفضها للعمليات العسكرية التركية التي تجري شمالي أراضيها، معتبرة أنها "خرق لسيادة البلاد".


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الفضائية : "ترفض حكومة جمهورية العراق رفضاً قاطعاً، وتدين بشدة، العمليات العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية في مناطق متينا، وزاب، وأفاشين، وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات "أتاك" والطائرات المسيرة".


وأضاف البيان أن "العراق يعد هذا العمل خرقاً لسيادته، وحرمة البلاد، وعملاً يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدين؛ كما يخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمةً للجانبين".


وشددت الحكومة العراقية على ضرورة ألا تكون أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما ترفض -وفقاً للبيان- أن "يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية أخرى".


وأطلقت تركيا اليوم عملية "قفل المخلب" في مناطق متينا، وزاب، وأفشين، وباسيان شمالي العراق.

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